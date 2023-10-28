إسرائيل تعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت إسرائيل السبت استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس "نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

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