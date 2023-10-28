حماس مستعدة لتحرير جميع رهائن إسرائيل.. ولكن بشرط

المصدر: أ ف ب، رويترز

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينين.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في تسجيل صوتي، إن «الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين».

وأكد أن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل ماطلت.

وأضاف أن «اتصالات جرت في ملف الأسرى، وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، لكن العدو ماطل».

وتابع أن حماس يمكنها أيضاً إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و«إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة، فنحن مستعدون، وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف، فمستعدون أيضاً».

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