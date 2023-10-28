حركة حماس تؤكد تصديها لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

المصدر: وكالات

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وقالت القسام إنها "تتصدى لتوغل بري (للجيش الإسرائيلي) في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن دوي انفجارات ضخمة جراء هجمات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة لاسيما على الأطراف الحدودية.

فيما تحدثت وسائل إعلام مقربة من حماس عن اشتباكات عنيفة على أطراف شرق مخيم البريج وسط قصف مدفعي كثيف من الجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات بعد انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان وزع على الصحفيين "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

فيما حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من عدم تمكن طواقمها وسيارات الإسعاف من متابعة مهامها في نقل الجرحى جراء انقطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن مقتل 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.

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