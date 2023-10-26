مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: ألف فلسطيني يقتلون يومياً في غزة

المصدر: البيان

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قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك "لا نجد التعاطف الكافي ولا نعرف السبب".

وأضاف خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية إن "نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف على غزة خلال الأيام القليلة الماضية و900 طفل فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض في غزة حتى الآن و1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة" وفق روسيا اليوم.

وأوضح منصور أن "1600 فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض ولا نعرف مصيرهم".

وتابع "18 ألف شخص أصيبوا، كثير منهم عولجوا في ممرات المستشفيات".

وقال "المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي .. الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع".

وأشار إلى أن إسرائيل "دمرت أكثر من 40% من جميع منازل غزة مما أدى إلى تشريد جميع السكان ونزوح 1.4 مليون شخص".

وأكد أن "إسرائيل تنتهج نهجها الحالي انطلاقا من إيمانها بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداها".

من جهة أخرىأصدرت وزارة الصحة في غزة وثيقة من 212 صفحة اليوم الخميس قالت إنه يضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطينيا قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس".

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