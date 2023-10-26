الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في قطاع غزة

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "الخميس" بأن "لا مكان آمنا في غزة" بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تحدث أي فرق".

وأضافت "لا مكان آمنا في غزة".

وأشارت هاستينغز إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تحذير سكان مدينة غزة بأن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر".

ولفتت إلى أنه "في بعض الحالات يشجع إبلاغ "الجيش الإسرائيلي" الناس على التوجه إلى منطقة إنسانية في المواصي" إلى غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأكدت أن "الأمم المتحدة تعتزم تأمين المساعدة للذين يحتاجون إليها في مكان وجودهم".

وأنذر الجيش الإسرائيلي من خلال المتحدثين العسكريين باللغة العربية مراراً سكان مدينة غزة بمغادرتها والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي التي ستوجه إليها المساعدات الإنسانية عند الحاجة".

وقالت هاستينغز "بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة، سواء لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم عاجزون عن التنقل، فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".

وتابعت "حين يتم قصف طرق الإجلاء، حين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، حين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة".

وذكّرت بأن "النزاعات المسلحة أينما كان يحكمها القانون الدولي الإنساني. وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وأن يمتلكوا المقومات الأساسية لاستمرارهم أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أو البقاء".

وتابعت "هذا يعني أيضا أنه يجب إطلاق سراح الرهائن، جميع الرهائن، فورا وبلا شروط".

وشنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية تسلّلت خلاله الى مناطق إسرائيلية وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم. وتحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف وعنيف على قطاع غزة أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 طفلا، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماس الأربعاء.



اقرأ ايضا:

إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسط

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

سي إن إن: حماس استخدمت خطوط هواتف تحت الأرض لمدة عامين في التخطيط للهجوم على إسرائيل

الشرطة الألمانية توقف رجلاً بشبهة تخطيطه لشنّ اعتداء محتمل

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخين

السلطات المصرية تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يدعو الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى الاستقالة

ماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

الأونروا: غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية

إصابة 25 عسكريا أمريكيا في هجمات بطائرات مسيرة بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

وزير خارجية الأردن: إسرائيل فوق القانون الدولي

اليونيسف : القتلى والجرحى من الأطفال في غزة وصمة عار ويجب وقف إطلاق النار فوراً

اسرائيل وسعت دائرة الاستهداف وقتلت 50 شخصاً خلال ساعة

مصر ترفض أي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء دخلت إلى قطاع غزة من مصر

الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

بايدن وولي العهد السعودي بحثا منع اتساع الصراع في المنطقة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز