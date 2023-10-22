الجيش المصري يؤكد وقوع إصابات في صفوفه بقذيفة إسرائيلية

المصدر: البيان

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أكد الجيش المصري وقوع إصابات في صفوفه بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وأوضح المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم، في بيان عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه «خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ».

وأضاف أنه «نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية»، مشيراً إلى أنه «قد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة».

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء اليوم، أن دبابة إسرائيلية «أطلقت النار عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصرياً» بالقرب من معبر كرم أبو سالم في منطقة الحدود الثلاثية بين مصر وغزة وإسرائيل.

وجاء في بيان للجيش: «يجري التحقيق في الحادث والتفاصيل قيد المراجعة. الجيش الإسرائيلي يعرب عن أسفه إزاء الحادث»، وذلك بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

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