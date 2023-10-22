حماس: مقاتلونا أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد توغلها في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عصر اليوم الأحد، عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن القسام: إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام عن "قصف" كل من تل أبيب وبيت شيمش غرب القدس برشقة صاروخية "رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين" في غزة.

وجاء التوغل فيما أعلنت إسرائيل عن استعدادات لغزو بري لقطاع غزة فيما تواصل شن غارات جوية مكثفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن ، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بالآلاف لدى الجانبين.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس "كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.

اقرأ أيضاً

الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"​

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

الأمم المتحدة : نسعى لإرسال قافلة مساعدات ثانية لغزة اليوم ونحتاج نظام تفتيش ميسر لا يؤدي إلى إبطاء الأمور

حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

إسرائيل ترد على حماس بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

بايدن: أمريكا ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع

روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في غزة كارثي والأطفال يموتون بوتيرة مقلقة والمستشفيات تضيق بالجرحى

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع

العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت بأمريكا والدوافع مجهولة

حزب الله يعلن مقتل 4 من أفراده في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز