الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام" بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني اليوم "الثلاثاء".

وجاء في بيان أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية ردا على الهجوم أن ما يجري هو إبادة جماعية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المذبحة.

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