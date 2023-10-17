العاهل الأردني يستضيف رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين في سبيل وقف الحرب على غزة

المصدر: د ب أ

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يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية، اليوم، سوف يعقد الملك عبد الله لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة.

وستتركز المباحثات "على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

ويستضيف العاهل الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.

كما يستضيف الملك عبد الله قمة رباعية، تضم الرؤساء الثلاثة، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

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