انهيار مبنى سكني من 7 طوابق في جبل لبنان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهار مبنى سكني بعد ظهر اليوم، في بلدة المنصورية بجبل لبنان.

وقامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ عدد من الأشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، وتتابع فرق الإنقاذ مهامها لإنقاذ ما تبقى من العالقين.

ويتألف المبنى المنهار من 7 طوابق سكنية، انهار من بينها ثلاثة طوابق. ولم تعرف أسباب انهيار المبنى السكني، ولا عدد العالقين تحت الأنقاض.

وتفقَّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، القاضي بسام مولوي، المبنى المنهار في المنصورية.

وقال مولوي: «تواصلت مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز