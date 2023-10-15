دفن عشرات القتلى مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بقطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد عن دفن عشرات القتلى مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن قضوا في هجمات إسرائيلية على القطاع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تكدس عشرات من القتلى ممن لم يتسن التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من هجمات إسرائيل.

وذكر معروف أن هؤلاء "ضجت بهم ثلاجة الشهداء في مستشفى الشفاء، بينما يتوافد العشرات الآخرين من الشهداء أطفال رضع، ونساء ورجال وشيوخ".

وأضاف "قمنا بإعداد مقبرة جماعية في مقبرة الطوارئ لكي يتم دفن هؤلاء الشهداء ممن لم يتم التعرف عليهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية من وزارتي الصحة والأوقاف والطب الشرعي".

وأوضح معروف أنه "تم تصوير وتوثيق هؤلاء الشهداء وأخذ توثيق للعلامات المميزة لهم، ليتسنى للعائلات التي يمكن أن يكون لها مفقودين أن تتفقدهم لاحقاً".

وارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين اليوم إلى أكثر من 2450 مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم التاسع على قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة قتل نحو 150 شخصا في هجمات إسرائيل خلال ساعات نهار اليوم.

وذكرت أن أكثر من 9200 أخرين أصيبوا بجروح مختلفة منذ بداية جولة القتال الحالية مع إسرائيل يوم السابع من الشهر الجاري.

فيما أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن 56 فلسطينيا وأكثر من 1200 جريحاً خلال نفس الفترة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

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