البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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وجه البابا فرنسيس نداء الأحد للإسراع في فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.

وقال البابا: "ينبغي احترام القانون الإنساني، خصوصا في غزة حيث من الملحّ والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".

وأضاف "اطلب بشدة ألا يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع".

وبعد هجوم حماس غير المسبوق على اسرائيل في السابع من اكتوبر، فرضت اسرائيل "حصارا كاملا" على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ ستة عشر عاما، مانعة ايصال المواد الغذائية وحارمة سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه والكهرباء.

كذلك، جدد البابا فرنسيس نداءه "للافراج عن الرهائن" الذين خطفهم مقاتلو حماس في جنوب اسرائيل، داعيا "جميع المؤمنين الى رفع صلاة واحدة في الكنائس في الاراضي المقدسة" في 17 اكتوبر.

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