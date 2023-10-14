نتنياهو يلمح إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة

المصدر: رويترز، أ ب

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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أنه زار جنوداً مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة اليوم.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان، ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة».

ولم يعرض التسجيل توضيحاً سوى أنه أظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم رداً على سؤاله.

كان الجيش الإسرائيلي قد أمر مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وجاء التوجيه يوم الجمعة في أعقاب ما قالت الأمم المتحدة إنه تحذير تلقته من إسرائيل لإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمالي غزة.

واندفع أشخاص لإخلاء شمال غزة، على الرغم من دعوة حركة حماس للفلسطينيين بأن يبقوا في منازلهم.

ولم يتم الإعلان عن قرار بهجوم بري، على الرغم من حشد إسرائيل قواتها على امتداد حدود غزة.

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