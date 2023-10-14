روسيا والبرازيل تقدمان مشروعي قرارين لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط

المصدر: د ب أ

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قدمت روسيا والبرازيل، يوم الجمعة، مشروعي قرارين منفصلين لمجلس الأمن الدولي للتعامل مع تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.

ويدعو مشروع القرار الذي قدمته روسيا، من بين أمور أخرى، إلى "وقف إطلاق نار إنساني" وإطلاق سراح الرهائن الذي أخذتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية، ولم يتم ذكر حماس بشكل مباشر في الورقة المقدمة خلف أبواب مغلقة يوم الجمعة.

وطالبت البرازيل التي تترأس مجلس الأمن الدولي حالياً في مشروع القرار الذي قدمته إلى إلغاء دعوة إسرائيل لإخلاء المدنيين من شمال قطاع غزة وبالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويأتي مشروع القرار في أعقاب بيانات من الأمم المتحدة التي قالت إن إخلاء القطاع المكتظ بالسكان خلال 24 ساعة مستحيل وحذرت من كارثة إنسانية.

ويزيد مشروعا القرارين الضغط على إسرائيل قبيل الهجوم البري واسع النطاق المتوقع في غزة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم طرح مشروعي القرارين للتصويت في مجلس الأمن. ومن المستبعد للغاية أن يتم تمرير أي من مشروعي القرارين، بشكل خاص بسبب حق النقض (فيتو) الأمريكي، حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في الماضي لحماية حليفتها إسرائيل من القرارات غير المرغوب فيها.

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية، وهم بريطانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتهت جلسة طارئة لمجلس الأمن دون إدانة جماعية لحركة حماس.

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