بلومبرغ نيوز: مبعوث الصين للشرق الأوسط ربما يتحدث مع إسرائيل اليوم

المصدر: رويترز

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قالت سفيرة إسرائيل لدى الصين إيريت بن أبا لبلومبرغ نيوز إنه من المتوقع أن يجري المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط محادثة هاتفية مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس.

وتأتي المحادثات المزمعة بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة حرب مضيفا أنه نفذ ضربات استهدفت حماس في غزة واستدعى جنود الاحتياط.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. (

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