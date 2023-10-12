مجلس الأمن يجتمع غداً لمناقشة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: رويترز

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أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيجتمع بعد ظهر غد، لبحث الصراع بين حركة «حماس» الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنياً.

واجتمعت المجلس المؤلف من 15 عضواً في جلسة مغلقة الأحد، بعد يوم من اجتياح «حماس» بلدات وقرى الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.

كانت الجامعة العربية قد أدانت الحصار الإسرائيلي المطبًّق على قطاع غزة وقتل المدنيين، وذلك في اجتماع طارئ عقدته أمس.

وأكد الوزراء، في أعقاب الاجتماع بمقر الجامعة في القاهرة، «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة».

وطالبوا بـ«إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها».

واندلعت الحرب بين «حماس» وإسرائيل، بعد شنّ الحركة، السبت، هجوماً غير مسبوق انطلاقاً من غزة، على إسرائيل، وردت الأخيرة بقصف جوي ومدفعي مكثّف على القطاع.

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