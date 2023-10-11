العاهل الأردني: منطقتنا لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقال "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وتابع في افتتاح دورة برلمانية "لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز