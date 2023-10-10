بوريل: دعم أوروبا مستمر.. وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

المصدر: رويترز

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أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وإن من الخطأ التوقف عن ذلك.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل، إن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر".

وفيما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أشار بوريل إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها في الأيام الماضية يتعارض مع القانون الدولي.

وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد: "لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها) لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيراً الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وقال بوريل إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

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