إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

المصدر: د ب أ

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أطلق عدد من الصواريخ عصر اليوم الثلاثاء من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، عصر اليوم الثلاثاء، أنه "تم إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من منطقة القطاع الغربي".

وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان.

ولم تعرف الجهة التي أطلقت الصواريخ.

كان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، قد وصف الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل" بأنه مستقر ومتقلب، مشيراً إلى أن هدف "اليونيفيل" هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل.

وقال تيننتي في تصريح ل "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنه "على الرغم من بعض الأيام الصعبة والأحداث المثيرة للقلق، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر حالياً، مع أنه متقلّب".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق.".

وذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد قصفت صباح اليوم الثلاثاء خراج بلدتي بليدا وميس الجبل جنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأقفلت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها اليوم الثلاثاء في قضائي صور وبنت جبيل جنوب لبنان، وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

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