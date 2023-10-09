تعطل العمليات في معبر رفح بين غزة وسيناء بعد ضربة جوية

المصدر: رويترز

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كشفت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد أن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت اليوم.

وأوضحوا أن التعطل حدث من جراء ضربة جوية على منطقة قريبة من جانب غزة.

وأفاد مصدران أمنيان بأن المعبر الحدودي كان مغلقاً جزئياً.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 900 قتيل، مشيرةً إلى إصابة نحو 2600 آخرين، وذلك بعد الهجوم الذي شنَّته «حماس» من قطاع غزة.

كما أُعلن عن اختطاف نحو 150 شخصاً من إسرائيل إلى داخل قطاع غزة في الهجوم واسع النطاق الذي شنَّته الحركة.

من جهتها، هددت «حماس» بأنها ستعدم أسيراً مدنياً إسرائيلياً، مقابل أي قصف جديد على منازل المدنيين في غزة دون إنذار مسبق.

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