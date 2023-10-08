بنسبة 25%.. تراجع في مخزون المياه يهدد الأمن الغذائي في تونس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع مخزون المياه في السدود التونسية بنسبة 25 في المئة، وسط انحباس للأمطار، ما ينذر بمفاقمة الوضع المائي والغذائي في البلاد.

ووفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة نشرت اليوم، تراجع مخزون المياه إلى 586.4 مليون متر مكعب حتى السادس من الشهر الجاري مقابل 787.9 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تتعدى نسبة امتلاء سد «سيدي سالم»، وهو أكبر سد في البلاد والمزود الرئيس لولايات الشمال، 30 في المئة من طاقة استيعابه.

وتبلغ النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كل السدود حتى منتصف سبتمبر الماضي 27.3 في المئة من طاقة استيعابها.

وضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم من أصل آخر ثماني سنوات، وسُجلت في صيف هذا العام درجات حرارة قياسية لم تعرفها من قبل وصلت إلى 50 درجة.

وأدى ذلك بالنتيجة إلى تراجع كبير في مواردها المائية بسبب الاستنزاف، ما أثر في إنتاج المحاصيل الزراعية، وتراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المئة هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في نهاية سبتمبر الماضي، تمديد العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الشبكة العمومية، وحظر استخدامها في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى إشعار آخر بهدف التقشف.

وتعاني تونس أيضاً شحاً في السيولة المالية، ما ضاعف من أزمة التزود بالمواد الأساسية في الأسواق، مثل الطحين والدقيق والسكر والقهوة والأرز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز