الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم، نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة، في ظل تعرُّضه لهجمات إسرائيلية لليوم الثاني.

وصرح المستشار الإعلامي في «أونروا»، عدنان أبو حسنة، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة منذ أمس.

وذكر أبو حسنة أن 44 مدرسة تابعة لـ«أونروا»، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء، استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة، غالبيتهم في شمال وجنوب القطاع، متوقعاً زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

وأطلقت «حماس» هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى» منذ ساعات صباح أمس، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية «السيوف الحديدية» ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس، فضلاً عن تدمير برج سكني، فيما أعلن الجيش أنه هاجم أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.

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