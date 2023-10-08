مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالاسكندرية

المصدر: د ب أ

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صرح مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، بوفاة سائحين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمنطقة المنشية بمدينة الإسكندرية شمال مصر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها بموقعها "فيسبوك" عن المصدر قوله إنه "أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بـالاسكندرية في مصر اليوم، قام أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، ما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج و أحد المصريين وإصابة آخر".

وأشار إلى أنه "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

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