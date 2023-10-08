تجدّد الاشتباكات واستمرار العمليات العسكرية في 8 مناطق حول غزة

المصدر: رويترز

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اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس، اليوم الأحد. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن العمليات مستمرة في ثماني مناطق حول غزة، بينما نُقل عن الهلال الأحمر الفلسطيني، قوله إن 18 شخصا قتلوا في استهداف إسرائيلي لمنزلين في بلدة بيت حانون بغزة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 20 طفلاً كانوا من بين القتلى البالغ عددهم 256 مدنياً، مضيفين أن نحو 1800 شخص أصيبوا.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يقوم بإخلاء المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة. وأكّد الناطق باسم الجيش، ريتشادر هيخت، أنّه تم نقل الآلاف إلى أماكن أخرى في إسرائيل، مشيراً إلى أنّ الجيش مازال يبحث عن مهاجمين محتملين في ثمان نقاط بجنوب إسرئيل. وأوضح هيخت، أنه يتم مهاجمة المهاجمين المحتملين الجدد جوا في هذه النقاط.

وأضاف: «سنرد بقوة على حماس بعد هذا الهجوم»، لافتاً إلى أنّه سيتم إصدار تعليمات لسكان غزة قبل تنفيذ هجمات على أهداف حماس لتجنب حدوث ضرر جماعي. وقال: «لكن لن يكون هناك إخلاء للأراضي الفلسطينية، سنخبرهم أن يتوجهوا شمالاً أو جنوباً أو شرقاً». وبشأن شن هجوم بري محتمل، قال هيخت، إن جميع الخيارات مطروحة.



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