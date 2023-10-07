رداً على "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية "السيوف الحديدية"

المصدر: د ب أ

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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بدء الرد على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، اليوم، متمثلاً في عملية "السيوف الحديدية".

وأضاف أدرعي: "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة"، مشيراً إلى استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، وإعلان حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كيلومتراً، مع تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

ولفت أدرعي إلى أنه "منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، إضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".

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