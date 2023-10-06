لبنان .. سقوط 4 ضحايا في سجن زحلة إثر إضرام النار من قبل سجناء

المصدر: د ب أ

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سقط أربع ضحايا في سجن زحلة للرجال، اليوم الجمعة، إثر إضرام النار من قبل بعض السجناء.

وأقدم عدد من السجناء في سجن زحلة للرجال شرق لبنان، على إضرام النيران داخل الغرف، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وأسفر الحريق داخل سجن زحلة عن سقوط 4 ضحايا.

وحضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان واستخدموا آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين. وعمل عناصر الصليب الأحمر وعناصر الدفاع المدني على نقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة زحلة.وسجل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الامنية في محيط مبنى السجن.

من جهته تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع في السجن بعد إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في المبنى.

وأجرى وزير الداخلية لهذه الغاية "اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف".

وكلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.

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