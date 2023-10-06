أدان تدخل البرلمان الأوروبي بشؤون الدول العربية.. البرلمان العربي: مصر لديها مؤسسات رصينة وعريقة

المصدر: د ب أ

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أدان البرلمان العربي بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، معرباً عن رفضه التام لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة، في حين تسعى لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.

وطالب، في بيانه أمس، البرلمان الأوروبي بالكفّ عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، واصفاً ذلك بأنه «يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وكل الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وقال إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون، وهي كفيلة بتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمناً ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.

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