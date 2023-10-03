السيسي يعلن عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، لولاية جديدة.

وقال السيسي في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: «ألبّي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة».

ودعا السيسي المصريين لأن «يجعلوا الانتخابات المقبلة بداية حقيقية لحياة سياسية تشهد تعدداً وتنوعاً».

وقال: وجهت الحكومة للعمل على دراسة حزمة المقترحات التي أفرزها الحوار الوطني، ونجدد العهد للعمل من أجل استكمال أحلامنا في بناء الوطن القائم على أسس العدالة ودولة المؤسسات. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر، وأضاف: «نخوض معركة البناء، وإرادة المصريين هي المحرك الرئيسي لبناء دولتنا العصرية».

واستمر المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة الرئيس، ووزراء، وسياسيين، وإعلاميين، وممثلين عن الشباب ومختلف فئات المجتمع، وشهد جلسات استعرضت ما تحقق خلال السنوات التسع الماضية في كافة قطاعات الدولة.

مرشحون

وتضم قائمة الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة، رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، عبدالسند يمامة، والبرلماني السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة (ناصري)، أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور (ليبرالي) جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي اجتماعي) حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال (تحالف يضم عدة أحزاب وائتلافات سياسية صغيرة)، أحمد الفضالي.

وشهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، خلال الأيام الماضية، إقبالاً من المصريين على تحرير توكيلات تأييد لراغبي الترشح، كما حرر عشرات من أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان نماذج التزكية للمرشحين المحتملين. ويلزم الدستور المصري، راغبي الترشح بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مصري ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن المصري تأييد أكثر من مرشح.

السيسي يعلن استجابته لنداء المصريين بالترشح لخوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة

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