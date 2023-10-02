السيسي يعلن استجابته لنداء المصريين بالترشح لخوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في ديسمبر على فترة رئاسية جديدة تستمر حتى 2030، وفقاً للدستور المصري المعدل في 2016.

وألقى الرئيس المصري كلمة اليوم أعلن فيها ترشحه، وقال: "كما لبيت نداء المصريين من قبل فإنني بإذن الله ألبي اليوم ندائهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة".

وقال الرئيس المصري في كلمته: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطي.. ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد، من يصلح.. والله يولي من يصلح.. تلك دعوتي الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التي أحترمها، وأعمل بها ولها».

وقبل كلمة السيسي مساء الاثنين، نقلت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، لقطات حية لاحتشاد مئات المصريين في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد لإعلان تأييدهم للسيسي ولمطالبته بالترشح في الانتخابات.

ومن المقرر بدء الانتخابات المصرية بالمغتربين أولاً في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر للناخبين داخل مصر، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، فيما ستُعلن نتيجة جولة الإعادة في حال وصلت الانتخابات لجولة إعادة في 16 يناير من العام المقبل.

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