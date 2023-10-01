أودى بحياة 100 شخص.. تحقيق حكومي يكشف السبب الحقيقي وراء حريق حفل الزفاف في العراق

المصدر: رويترز

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كشف تحقيق حكومي عن السبب الحقيقي وراء الحريق الذي اندلع بحفل زفاف في العراق منذ ثلاثة أيام.

وأظهرت نتائج التحقيق، أن سبب الحريق، الذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، تقصير جسيم وعدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة.

وأعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين سمحوا لتسعمئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع إلا لأربعمئة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن «الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور».

وقال الشمري: «سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع».

وأضاف: «القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ».

وأصيب 150 شخصاً على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضاً باسم «قرقوش».

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفاً أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعماً مالياً لأسر القتلى والجرحى.

وأضاف: «اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء»، ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.

كما قدَّم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه «بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».

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