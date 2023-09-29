إحباط هجومين انتحاريين وسط الصومال

المصدر: مقديشو ـ وكالات

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أعلنت السلطات الأمنية في الصومال، أمس، إحباط تفجيرين انتحاريين بواسطة سيارتين مفخختين في ولاية جلمدغ. وسط الصومال.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن القوات الحكومية تمكنت من إحباط تفجير سيارتين مفخختين في الناحية الجنوبية لمدينة طوسمريب، حيث يوجد المقر الذي يشرف على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية أطلقت النار على سيارة في الطريق المؤدي إلى المطار، وأخرى عند نقطة تفتيش أمني في مدخل المدينة، ما أدى إلى انفجارهما.

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