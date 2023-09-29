مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في سوق للحوم بوسط الصومال

المصدر: أ ب

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قال مسؤولون محليون إن انفجار سيارة مفخخة في سوق للحوم بوسط الصومال يوم الخميس، أودى بحياة ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين، في ثالث هجوم في يوم واحد في البلاد التي تشهد اضطرابات والواقعة شرقي أفريقيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم على سوق بلدة بولوبوردي في ولاية هيران أو هجومين آخرين وقعا الخميس في مدينة دوساماريب بجنوب البلاد، حيث لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وصرح نائب مفوض شرطة بلدة بولوبوردي، جليل عيسى فودي، للأسوشيتد برس بأن من بين القتلى ثلاثة جنود كانوا في السوق، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إيقاف السيارة المشبوهة.

واضاف ان السلطات تعتقد أن القاعدة الحكومية الواقعة بالقرب من السوق، التي تضم مقر اقامة قائد الجيش، كانت الهدف المقصود.

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