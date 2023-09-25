الجزائر تضبط شبكة إجرامية تحرض على ضرب الوحدة الوطنية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن ضبط شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.

وأوضح بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، أن شرطة ولاية الوادي جنوبي شرق البلاد، ضبطت هذه الشبكة التي يبلغ عدد عناصرها 15 شخصا، وكانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني.

وأوضح البيان أن "أفراد الشبكة كانوا يقومون بتزييف المعلومات ونشر وترويج أخبار مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

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