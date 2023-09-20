«الدعم السريع» تعلن إسقاط طائرة للقوات المسلحة السودانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت قوات الدعم السريع شبة العسكرية في السودان، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم، إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجاء في بيان للدعم السريع، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، اليوم، طائرة حربية تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء».

وتابع البيان أن «طيران الانقلابيين هاجم عدداً من الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، نترحم على القتلى وندعو بعاجل الشفاء للجرحى».

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً للسيطرة على البلاد بين الجيش بقيادة الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

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