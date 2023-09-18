مقتل 6 أشخاص في هجوم على مطار بالعراق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول محلي ومصدر أمني إن ستة أشخاص قتلوا اليوم الاثنين في ضربة يشتبه أنها بطائرة مسيرة لمطار عربت العسكري الصغير قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق.

وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن طوقت المنطقة.

وعربت مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في شمال شرق العراق.

وقال مصدر من الشرطة إن فردين من قوات الأمن الكردية أُصيبا بجراح في الهجوم ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة.وقالت الشرطة إن هوية المتوفين لم تحدد بعد.

وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة مسيرة في الهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز