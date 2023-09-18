تونس تضبط 1200 مهاجر خلال 24 ساعة في حملة أمنية واسعة

المصدر: د ب أ

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أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي ، اليوم الإثنين ، ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس.

وقال المتحدث حسام الجبابلي إن حوالي ألف مهاجر من بين الذين تم ضبطهم، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق بولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة، لتعقب عصابات تهريب البشر.

ولا تزال الحملة التي انطلقت الجمعة الماضي، جارية حتى اليوم، وفق المتحدث، وشملت عمليات مداهمة لمقرات سكنية وورشات تصنيع لقوارب عشوائية مخصصة للإبحار.

وأظهرت صور لوزارة الداخلية عمليات إنزال جوي في جزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس وتعرف منذ أشهر إجراءات أمنية مشددة.

وقال الجبابلي ، لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، إن الأمن ضبط شاحنات خفيفة تنقل مهاجرين بشكل متخفي وسط السلع من مناطق على الحدود الجزائرية غرب البلاد نحو ولاية صفاقس على السواحل الشرقية.

وأضاف :"لن يكون هناك رجوع إلى الوراء بشأن من يتاجرون ويبيعون الأوهام".

ومنتصف يوليو الماضي وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بهدف كبح التدفق الكبير للمهاجرين المنطلقين من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية.

لكن وتيرة التدفق لم تشهد انحسارا، وعلى العكس أظهرت بيانات إيطالية زيادة في أعداد المنطلقين بعد إمضاء المذكرة.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ، في يوليو الماضي ، إن حوالي 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في تونس، من بينهم 17 ألف في صفاقس، ومعظمهم يرغبون في العبور إلى السواحل الإيطالية.

ويناهز أعداد الغرقى على السواحل التونسية هذا العام الألف وهو رقم قياسي، وفق بيانات رسمية.

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