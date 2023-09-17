العراق ينشئ جداراً خرسانياً على الحدود مع سوريا

المصدر: د ب أ

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قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا لتعزيز الأمن على الحدود بين الدولتين .

وذكر بيان أن الحكومة العراقية عقدت اليوم الأحد جلسة إعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت رصد مبلغ 15 مليارا و140 مليون دينار من تخصصات الطوارئ لوزارة الداخلية لإنشاء جدار خرساني بطول 50 كيلومترات لتعزيز الأمن على الحدود العراقية - السورية في قاطع حدود المنطقة السادسة.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالًا للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية - السورية من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج بإتجاه طريفاوي.

وسبق للعراق أن قام قبل سنوات بشق خندق وإقامة حاجز أمني من الأسلاك على طول الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الجماعات المسلحة والمطلوبين الذين يشكلون خطرا على أمن العراق.

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