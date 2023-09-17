التعرف على جثث 4 آلاف من ضحايا فيضانات ليبيا

المصدر: د ب أ

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ذكرت منظمة الصحة العالمية السبت أنه تم التعرف على جثث نحو أربعة آلاف شخص ممن لقوا حتفهم جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا.

وأضافت المنظمة أنه تم انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف عليها، وصدرت شهادات وفاة لأصحابها.

وتتوقع المنظمة ارتفاع حصيلة الوفيات، مرجحة أن تنتشل فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث في الشرق الليبي الذي ضربته الفيضانات.

ولا يزال هناك أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب المنظمة.

وقالت مجموعة من محللي البيانات والباحثين الليبيين أيضا إن هناك نحو أربعة آلاف وفاة مؤكدة في حصيلة أعلنتها السبت.

وتم إعلان أعداد متضاربة في الأيام القليلة الماضية تراوح ما بين 5 آلاف إلى 11 ألفا حالة وفاة.

وقال عمدة درنة، المدينة الأشد تضررا شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 20 ألف شخص لقوا حتفهم هناك.

وقال بشير عمر، وهو متحدث باسم الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المبكر للغاية أن يتم إعلان أعداد موثوقة.

وأضاف: "ما زالت الكارثة مستمرة. وعمليات الإنقاذ مستمرة. لذلك لا نستطيع توقع الحصيلة النهائية للقتلى أو المصابين".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 9 آلاف شخص في درنة مازالوا في عداد المفقودين، بعد كارثة الفيضانات والسيول.

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

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