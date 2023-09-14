زلزال المغرب يحصد 2946 قتيلاً و5674 جريحاً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946 قتيلاً و5674 مصاباً.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في بقية العمالات والأقاليم المعنية، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأكدت أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت من جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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