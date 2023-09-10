بريطانيا ترسل فرقاً للمشاركة في البحث والإنقاذ في زلزال المغرب

المصدر: رويترز

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أعلنت بريطانيا اليوم الأحد أنها سترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب بعد زلزال قوته 6.8 درجات وقع يوم الجمعة.

وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان "60 من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين وأربعة من كلاب البحث ومعدات الإنقاذ سترسل إلى المغرب" وأضاف أن الفرق تم إرسالها اليوم الأحد على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية.

وأضاف البيان "وزير الخارجية تحدث إلى نظيره المغربي وتظل بريطانيا على تواصل وثيق مع السلطات المغربية".

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