قادة الاتحاد الأوروبي يعرضون المساعدة على عاهل المغرب عقب الزلزال

المصدر: د ب أ

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بعث قادة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت خطابا مشتركا لعاهل المغرب محمد السادس، يقدمون فيه التعازي ويعرضون المساعدة بعدما أسفر زلزال ضرب بلاده عن وفاة ما يربو على 1000 شخص.

وجاء في الخطاب: "نحن مستعدون، كأصدقاء حميمين للمغرب وشركاء له، في المساعدة بأي طريقه تعتبرها مفيدة".

وأضاف: "شعرنا بحزن بالغ للتبعات المدمرة لهذا الحدث المأسوي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقفون في تضامن كامل مع شعب المغرب في هذه اللحظة العصيبة ".

وبالإضافة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقع على الخطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعرض ميشيل وفون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق صباح اليوم السبت في منشورات عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقا).

كان زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة.



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