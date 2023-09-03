وفاة 7 أشخاص جراء التقلبات الجوية في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الأحد، بوفاة سبعة أشخاص جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي تلمسان والبيض في الساعات الأخيرة.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) ، في بيان صحفي اليوم ، إن أربعة أشخاص (رجلان وامرأتان)، لقوا حتفهم ، جراء انجراف السيارة التي كانت تقلهم بعد ارتفاع منسوب مياه واد الدالية ببلدة باب العسة بولاية تلمسان 600 كيلومتر غربي الجزائر.

وأشار إلى انتشال ثلاثة أشخاص أخرين، جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية البيض 600 كيلومتر جنوبي غربي البلاد، وهم امرأتان بواد الدفلى، ورجل بواد قرية بن جراد.

ولفت إلى أن عملية البحث عن شخصين آخرين لا تزال متواصلة.

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