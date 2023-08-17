ميقاتي: لبنان وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة

المصدر: د ب أ

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عبَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، عن أسفه لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.

وقال ميقاتي، في تصريحات في مستهلّ اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم: «ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع، والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل فيه البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة»، مشيراً إلى أن «المسؤولية لا تقع على الحكومة فقط».

وأضاف: «اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، لكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالي السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعاً. لقد بدأت الإمكانات تنفد، ودخلنا في مرحلة صعبة جداً».

وتابع: «خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري، لفتُّ نظره إلى استحالة الاستمرار على هذا المنوال».

وحذر من إمكانية وقوع جرائم مالية في ظل اعتماد البلاد على الاقتصاد النقدي وغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد.

وذكر أن الأزمة في لبنان «مضى عليها أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد»، موضحاً أن الخطورة القصوى تكمن في غياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد.

وأردف: «بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي، ما يشكّل خطراً كبيراً، لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل».

وأعرب ميقاتي عن خشيته من عواقب وخيمة للغاية «إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين، ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد ككل».

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