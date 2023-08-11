توقف تلفزيون لبنان عن البث

المصدر: د ب أ

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توقف تلفزيون لبنان، اليوم، عن البث، وسط إضراب موظفيه المستمر منذ الثالث من شهر أغسطس الحالي للمطالبة بحقوقهم.

يُذكر أن نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان تنفّذ إضراباً مفتوحاً بدءاً من الثالث من أغسطس الحالي للمطالبة بنيل مستحقاتهم.

واستمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، منذ ذلك الوقت، ولكنه توقف عن البث اليوم.

وأعلنت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، ميرنا الشدياق، في تصريح لها اليوم، عن أن «قرار الإضراب كان للمطالبة بحقوقنا ومطالبنا المحقة باعتراف وزير الإعلام زياد مكاري»، موضحةً أن «الموظف في تلفزيون لبنان يتقاضى حتى اليوم راتبه الذي يتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة لبنانية»، ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية 89 ألف ليرة لبنانية.

وقالت: «تعرقل مسار المعاملات لحصول موظفي التلفزيون على مستحقاتهم المتراكمة منذ عام 2021، عندما منحت زيادة على الرواتب للعاملين في القطاعين الخاص والعام، ولكنّ موظفي تلفزيون لبنان لم يتقاضوا أي زيادة على رواتبهم».

وأضافت: «تحركنا ليس ضد أي شخص وهذه مطالب محقة، وموظف تلفزيون لبنان لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله».

وأشارت إلى أن تلفزيون لبنان يضم 190 موظفاً.

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