مصرع 6 أشخاص بحادث سير في الجزائر

المصدر: د ب أ

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم، في حادث سير نجم عن تصادم سيارة أجرة وشاحنة بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة جنوبي الجزائر.

وأفاد جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) بأنه تدخل عند الساعة الثانية من صباح اليوم، لأجل حادث سير على مستوى الطريق الوطني رقم 01، قرب محطة للخدمات ببلدة عين وسارة جنوبي الجزائر.

وأوضح أن الحصيلة النهائية للحادث تمثلت في 6 وفيات، وتراوحت أعمارهم بين 4 و50 عاماً، إلى جانب 9 جرحى، تتراوح أعمارهم بين 5 و49 عاماً.

كان المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني بالجزائر، الرائد سمير بوشحيط، قد كشف أخيراً أن مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص سجلت 3591 حادث مرور تسبب في وفاة 1116 شخصاً، وجرح 5326 آخرين في الشهور الخمسة الأولى من 2023 .

وأشار إلى ارتفاع حوادث المرور بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لافتاً إلى أن السبب الرئيس لهذه الحوادث يعود بنسبة 93% إلى العامل البشري، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالطرقات والمحيط والمركبات.

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