القضاء المصري يحكم بالإعدام على 3 إرهابيين

المصدر: د ب أ

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أيّدت محكمة النقض المصرية، اليوم، إعدام ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية هدفها قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقررت المحكمة، في منطوق حكمها اليوم، أيضاً تأييد أحكام السجن المشدد من سبع سنوات حتى 15 عاماً بحق سبعة متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين صادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 عاماً لوفاتهما.

كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين عما أُسند إليهم من اتهامات.

وكانت النيابة أحالت 20 متهماً إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في عام 2014، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

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