الأمم المتحدة: 4 ملايين مشرد في السودان

المصدر: رويترز

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قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن أكثر من 4 ملايين شخص شردوا منذ بدء القتال في السودان قبل نحو أربعة أشهر.

وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي: "بعد 16 أسبوعا من الصراع في السودان، شرد أكثر من 4 ملايين شخص داخل الدولة وعبر الحدود إلى دول مجاورة".

وأشارت إلى أن "العديد من المحاصرين بسبب القتال لم يتمكنوا ،وفي بعض الحالات منعوا فعليا، من البحث عن الأمان في مكان آخر. أما بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الهروب فهم يواجهون مخاطر أخرى، فهم معرضون لسوء المعاملة والسرقة والمضايقات أثناء رحلاتهم إلى مناطق أكثر أمنا".

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي ، قال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية آدم وسورنو إن 4ر1 مليون شخص فروا من منازلهم منذ 23 يونيو فقط.

وأضاف ، متحدثا نيابة عن المنسق الأممي للإغاثة من الطوارئ مارتن جريفيث،: "انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية كاملة قد تعمق".

وقال إن 80% من المستشفيات في أنحاء السودان لا تعمل وإن 14 مليون طفل ، أي نصف الأطفال في هذا البلد ، يحتاجون دعما إنسانيا.

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