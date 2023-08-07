مقتل 4 أشخاص وفقد 51 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

المصدر: رويترز

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قال مسؤول قضائي لرويترز الأحد إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأضاف أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال وزير الداخلية التونسي في يوليو إن خفر السواحل انتشل 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ أول يناير حتى 20 يوليو هذا العام، وهو عدد غير مسبوق للضحايا من المهاجرين قبالة السواحل التونسية.

وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

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