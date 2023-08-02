ميقاتي: ليس لدينا طموح لأخذ صلاحيات أحد

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، عدم وجود أي طموح لديه لأخذ صلاحيات أحد.

وقال ميقاتي، في تصريح له اليوم، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «من هنا أقول إن باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي أطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الأمر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى».

وعمّا تردّد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الأجنبية من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، أضاف ميقاتي: «لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم، ولم ألمس منه أي استياء».

وتابع: «الحاكم قدَّم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة».

وأوضح أنه «مع نهاية هذا الشهر، لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية، ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر لا يهم الحكومة وحدها، بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين».

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