الملك محمد السادس يأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر

المصدر: رويترز

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أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس السبت أن بلاده تأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب ما وصفتها "بالأعمال العدائية للمملكة"، وأوقفت تدفق خط أنابيب الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، ومنعت في وقت لاحق جميع الطائرات المغربية من عبور مجالها الجوي.

وقال العاهل المغربي في كلمة ألقاها إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".

كما رحب باعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المغربية، وهو قرار انتقدته بشدة الجزائر‭ ‬واعتبرته "خرقا للقانون الدولي". وكانت الجزائر قد أعربت في السابق عن استيائها من تنامي العلاقات الأمنية بين الرباط وتل أبيب.

وقال العاهل المغربي "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في وقت سابق هذا العام إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى "نقطة اللاعودة".

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